Repartiment de punts en un derbi equilibrat

Hockey. Divisió d'Honor femenina. Jornada 3

Jordi Guillem

19.11.2019 | 04:00

Atlètic i CD Terrassa van empatar sense gols en el segon derbi de la temporada, que es va disputar dissabte al camp Josep Marquès. Les locals afrontaven el duel com a cueres amb zero punts i les de Les Pedritxes partien com a teòriques favorites. Les forces, malgrat tot, es van igualar. L'Atlètic va oferir un rendiment magnífic en defensa i les noies de Litus Ullés no van trobar en cap moment cap genialitat de les seves davanteres, que acostumen a marcar les diferències.Domini alternEl partit ...