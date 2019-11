19.11.2019 | 04:00

Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, va manifestar a la conclusió que "no era normal el que ens estava passant però estàvem treballant bé i hi ha hagut partits que els podíem haver guanyat" i va afegir que són "tres punts contra el Sant Andreu que ens reforcen anímicament", tot i que els canviaria pels del dia del Manresa que té més números de ser un rival directe que no pas els barcelonins. L'entrenador dels parroquials també va comentar que "a córrer i a treballar, ens guanyaran pocs equips". Mikel Azparren, entrenador del Sant Andreu, va declarar que "el San Cristóbal estava en un mal moment de resultats i avui ens han guanyat i els felicito".