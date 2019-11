Un matx que va acabar diverses vegades

19.11.2019 | 04:00

Un dels àrbitres del partit, José Luis Sáez va intentar al final del partit aportar llum sobre la polèmica. "El Júnior ha canviat malament el porter. Havia de sortir pel mig del camp i amb el temps parat. No ho han fet així. El joc ha continuat. Hem donat validesa al 2-2 i després hem rectificat el que abans havíem fet malament. Hem ensenyat targeta groga i penal. I s'ha llençat sense porter, clar". L'entrenador del Júnior, Joan Vidal, no estava gens d'acord amb les opinions arbitrals. "Prefereixo no opinar dels àrbitres. Tothom podrà veure les imatges i la gent opinarà per ella mateixa. L'Atlètic ha demanat peus en el nostre últim gol. Com que no els ha sortit bé, després han demanat una substitució irregular del nostre porter, que s'havia fet un minut i mig abans del gol. Al final, hi ha hagut sis canvis d'opinió en un quart d'hora entre els dos àrbitres i els han donat un penal que els ha permès guanyar el partit. Això és el que ha passat. La solució que han pres ha estat a favor de l'Atlètic". Xero Gasol, tècnic de l'Atlètic, es va voler centrar en el partit. "Ha estat un partit complicat. L'havíem d'haver sentenciat abans, però hem pogut acabar guanyant".