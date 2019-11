El Matadepera treu rèdit de la visita a Llívia

Básquet. Tercera Catalana femenina

19.11.2019 | 04:00

Cinc minuts finals brillants van permetre sumar una nova victòria al Matadepera. Abans, el partit va transitar per una fase d'intercanvi de ratxes i cistelles que va afavorir en gran part a l'equip visitant.Això, però, va canviar al final de tercer quart, on el Llívia es va posar per davant.Divendres, derrota del Matadepera contra el Sant Cugat (51-73) en partit ajornat.CB LLIVIA PUIGCERDA, 51Oulad-Larvi (13), Sanfeliu (3), Carbo (4), Martinez (6) i Busquets (7), ...