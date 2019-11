El CD Terrassa signa el seu partit més complet i no dona opcions al rival

Hockey. Divisió d'Honor femenina. Jornada 4

19.11.2019 | 04:00

Segona victòria en quatre jornades per a un CD Terrassa que es va imposar amb gran solvència el Taburiente canari per un resultat de 3 a 1. Diumenge, les noies que prepara Litus Ullés van oferir la seva millor versió i no van patir més del que era estrictament necessari per sumar tres punts més, que les deixen en una privilegiada cinquena posició amb els mateixos set punts que té el quart classificat, el Júnior.La jove Carla Cabrera va obrir el marcador al minut 14 de joc i abans de la mitja ...