El San Cristóbal trenca la ratxa i venç per 2 a 0 el Sant Andreu

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

17.11.2019 | 16:49

El San Cristóbal s'ha imposat per 2 gols a 0 aquest diumenge al municipal de Ca n'Anglada davant de la UE Sant Andreu. Els d'Oliver Ballabriga han jugat un partit molt seriós davant dels barcelonins, que han gaudit de més possessió durant la primera part. Els parroquials han decidit, però, al segon període. Al minut 69, Eric Zárate ha obert el marcador en aprofitar una bona passada del seu company Mario Cantí. Sense temps perquè els visitants reaccionessin, Rui Gama ha aprofitat un contracop conduït per Sergi Martínez que Rui Gama ha resolt de xut creuat per establir el 2 a 0 definitiu. La victòria hauria pogut ser més àmplia si Óscar Sierra no hagués estavellat al pal un penal comès sobre Júnior. Aquests tres punts trenquen la ratxa de derrotes dels parroquials i els aproximen a la zona tranquila de la classificació.