A trencar la mala ratxa

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

16.11.2019 | 04:00

No val a badar. El San Cristóbal, que fa un mes que no guanya, necessita sumar per fugir d'una mala ratxa de resultats, que no de joc en tots els quatre partits que ha perdut des del seu últim triomf, el 13 d'octubre, a casa, contra l'Igualada. L'adversari de demà, a priori, no és el més aconsellable per trencar aquesta dinàmica negativa. És el Sant Andreu, un dels eterns aspirants a tot i que, encara que ve de perdre, és cinquè a ...