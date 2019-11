Millorar fora de casa, el repte

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

16.11.2019 | 04:00

Després del descans obligat en la jornada que li tocava l'exclòs Reus i que, com passa amb la resta d'equips, va significar sumar tres punts sense jugar, el Terrassa FC torna a la gespa per afrontar un nou partit lluny de l'Olímpic, on precisament no està oferint la seva millor versió últimament. A més, els de Xevi Molist visiten al Pobla Mafumet, segon classificat però empatat a punts amb el líder, L'Hospitalet, i que al seu feu ...