Jornada doble a la competició femenina

Hockey. Divisió d'Honor femenina

16.11.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana es disputaran la tercera i la quarta jornada de la Lliga de Divisió d'Honor femenina. Avui a la una del migdia, Can Salas acollirà el derbi entre l'Atlètic i el CD Terrassa. Tots dos entrenadors entenen que no hi ha favorits per al derbi. Jordi Flo, entrenador d'un Atlètic que és cuer i encara no ha puntuat, explica: "Pot passar qualsevol cosa, Nosaltres juguem a casa, però el Terrassa ja ha demostrat que és un equip ...