Gigi Oliva aposta per la selecció

16.11.2019 | 04:00

Conscient de les problemàtiques que genera haver d'enfrontar-se a una Lliga tan irregular, la jugadora internacional del Júnior Georgina Oliva analitza el tema des d'una altra òptica. "És evident que aquesta Lliga és massa curta i també que les pretemporades són molt llargues, amb massa aturades. Però hauríem de ser conscient que aquest és un aspecte que afecta només els jugadors i les jugadores de la Divisió d'Honor. I per mi, el hockey és molt més que dues lligues determinades. El hockey és des dels nens de 4 anys que comencen a jugar a les escoles dels clubs fins als veterans". La migcampista terrassenca, una peça fonamental de la selecció espanyola femenina que disputarà a l'estiu els Jocs Olímpics de Tòquio, reconeix que "haver de jugar nou partits en només un més i mig" és molt injust, però adverteix que per als jugadors internacionals la situació és encara pitjor, ja que hauran d'afrontar llargues concentracions i partits amistosos a banda de les competicions del seu club. "És cert que la dinàmica de les seleccions en un any olímpic com aquest implica algunes alteracions, però jo penso que la selecció espanyola és prioritària per al hockey. Ja m'agradaria que la Lliga fos més llarga, però ens hem d'adaptar a una sèrie de calendaris que ens vénen marcats per la Federació Internacional". I afegeix: "Hem de ser conscients que pel hockey espanyol era fonamental que les dues seleccions fossin als Jocs i tinguin opcions de medalla. La selecció és el mirall en què es miren els més petits i és una eina fonamental de cara a la captació de nous talents. Si volem que el nostre esport tingui futur i cada vegada hi hagi més llicències, no ens podem permetre el luxe de situar la selecció en un paper secundari". En relació amb les queixes d'una part dels jugadors de la Lliga, Oliva assenyala: "El hockey és de tots. No només dels jugadors de Divisió d'Honor. I entre tots l'hem de prestigiar".