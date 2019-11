Els Terrassa Reds es presenten demà al camp de Can Boada

Futbol americà

16.11.2019 | 04:00

El camp municipal de Can Boada acollirà demà diumenge els actes de presentació dels diferents equips dels Terrassa Reds. Les activitats començaran a dos quarts de deu del matí i acabaran a les vuit del vespre. Aquest "Opening Day" dels Reds començarà amb el partit de la segona jornada de la Copa Catalana sub-13 entre els Terrassa Reds i els Bigues i Riells Scorpions i els Barberà Rookies. A les onze es durà a terme la presentació dels equips de l'entitat: sub-11, sub-13, sub-15, cadets, júniors i open, així com els dos equips sèniors tant masculí com femení. El president del club, Dani Malgonado, i el regidor d'esports, Miguel Ángel Moreno efectuaran els seus respectius parlaments. A continuació es farà l'entrega dels premis als millors jugadors i millors companys de la temporada anterior. S'entregarà també el premi Red de l'any 2019. Un cop finalitzats aquests actes protocol·laris, el primer equip de l'entitat, els Terrassa Reds, disputaran el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga Catalana sènior davant dels Eagles de Vilafranca.