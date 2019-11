La Vallès Drac Race es correrà el diumenge dia 16 de febrer

Curses de muntanya

15.11.2019 | 04:00

La seu del Centre Excursionista de Terrassa va acollir la presentació de la sisena edició de la Vallès Drac Race, una cursa de muntanya organitzada per l'entitat terrassenca i l'Ajuntament. A l'acte hi van ser presents el president del Centre Excursionista de Terrassa, Xavi Busom, i el director tècnic de la prova, David González, així com el regidor d'esports, Miguel Ángel Moreno; i el de turisme, Pep Forn.Durant la presentació es van ...