Neix un Mundial de H5

Hockey

15.11.2019 | 04:00

La Federació Internacional de Hockey ha aprovat organitzar a partir de l'any 2023 un Campionat del Món de hockey 5, un format de nova creació que enfrontarà equips de cinc jugadors. En aquest esdeveniment hi participaran un total de setze equips, vuit de masculins i vuit de femenins. Hi haurà fases prèvies continentals que serviran per a classificar-se per aquest nou Mundial. Potenciar la modalitat del hockey 5x5 en la seva modalitat indoor era una de les velles aspiracions de la Federació ...