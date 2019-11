Llançats cap a l'ascens

Handbol. lliga Catalana

Jordi Guillem

15.11.2019 | 04:00

En la seva segona temporada consecutiva a la Lliga Catalana, l'Handbol Terrassa està assolint un protagonisme que ha fet que sigui el líder de la categoria per tercera setmana consecutiva. Els homes que entrena des d'aquesta temporada Xavi Font en la seva segona etapa al club estan desenvolupant el seu millor handbol i lluiten per aconseguir una de les dues primeres places del grup, que els classificarien per a disputar la fase d'ascens a la Primera Nacional masculina, la tercera ...