Dani Olmo marca davant de Malta el dia del seu debut amb la selecció espanyola absoluta

Futbol

15.11.2019 | 23:01

No li podien sortir millor les coses. El davanter terrassenc Dani Olmo no oblidarà mai aquest 15 de novembre. Ha debutat aquest divendres amb la selecció espanyola absoluta. Ho ha fet en el partit entre Espanya i Malta, disputat a l'estadi Ramon de Carranza de Cadis, on Espanya s'ha imposat per 7 a 0 a Malta en el penúltim partit classificatori per a l'Eurocopa de 2020. En una Espanya ja classificada des d'octubre, Olmo ha saltat al terreny de joc al minut 66 amb el dorsal número 12 en substitució d'Álvaro Morata. En la seva primera intervenció, ha rematat amb l'esquerra i el porter maltès ha evitat el gol amb el genoll. Però al minut 69, el terrassenc ha acomplert un altre somni: marcar el seu primer gol defensant la samarreta de la selecció absoluta. Thiago li ha filtrat una gran passada a l'espai i Dani Olmo ha retallat el porter Henry Bonello des de la banda dreta per establir el 5 a 0. Molt actiu en atac, el terrassenc s'ha mogut bé per l'esquerra, associant-se amb els seus companys. Al minut 84 ha rematat de nou a porteria i ha estat a punt de fer el seu segon gol. Espanya ha acabat golejant per 7 a 0 a Malta, cuer del grup, amb gols d'Álvaro Morata, Santi Cazorla, Pau Torres, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Gerard Moreno i Jesús Navas.

Dilluns a tres quarts de nou del vespre, Olmo tindrà una segona oportunitat de jugar amb Espanya si el seleccionador Robert Moreno decideix alinear-lo al Wanda Metropolitano davant de Romania.

Olmo s'ha convertit avui en el sisè futbolista terrassenc que juga a la selecció espanyola absoluta. Abans ho han fet Josep Artigas, Josep Parra, Francisco Javier Marcet, Xavi Hernández i Albert Luque.