El CD Terrassa celebrarà el 28 de novembre la seva assemblea

Entitats

15.11.2019 | 04:00

El dijous dia 28 de novembre a dos quarts de vuit del vespre, el local social de Les Pedritxes acollirà l'assemblea ordinària de l'entitat, que estarà presidida per la màxima responsable del club, Lídia Martí. A banda d'exposar la memòria d'activitats de la temporada passada, s'aprovarà, si escau, l'informe econòmic. Hi haurà un informe de la presidenta i de les diferents seccions esportives. Se sotmetran també a aprovació les quotes de socis per a l'any 2020, així com el pressupost i finançament per a l'exercici 2019-2020. L'assemblea es tancarà amb els precs i preguntes.