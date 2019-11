La Federació Catalana promou un curs per la inserció laboral a l'arbitratge

Hockey

14.11.2019 | 04:00

La Federació Catalana de Hockey posa en marxa avui, a les instal·lacions de l'estadi Martí Colomer de Terrassa, un curs per a la inserció laboral en el món de l'arbitratge. Aquesta activitat està inclosa en el programa INSERsport que promou la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Aquest programa incideix sobre la formació esportiva, la inserció laboral, la paritat i els hàbits saludables de joves amb risc d'exclusió social. INSERsport ofereix l'oportunitat de formar-se, adquirir una certificació i incorporar-se al mercat laboral. El curs de la Federació Catalana de Hockey permetrà als participants obtenir un certificat federatiu que els permetrà arbitrar els partits de les competicions organitzades per la Federació. L'activitat es farà al llarg de les pròximes vuit setmanes i constarà de 25 sessions que es faran dimarts i dijous. Cada dimarts hi haurà una sessió teòrica, que se celebrarà al centre cívic del districte 5.