El cros per relleus de Viladecavalls va comptar amb un total de 52 equips

Atletisme

14.11.2019 | 04:00

Un total de 52 equips van prendre part al segon Cros per Relleus de Viladecavalls. La prova constava de quatre categories i els equips havien d'estar formats per un menor d'edat i un major d'edat. Cada equip havia de donar quatre o cinc voltes de forma alternada entre els seus components i segons la categoria, havent-se de fer la darrera volta en conjunt. L'esdeveniment tenia també un component solidari i va recaptar un total de 1.326 euros destinats per a la Fundació La ...