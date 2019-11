El Comitè acepta el recurs del Terrassa i no sanciona Joel Cañaveras

Futbol

14.11.2019 | 04:00

El Comitè de Competició de la Federació Catalana ha decidit deixar sense efecte la targeta vermella que el defensa del Terrassa FC Joel Cañaveras, va veure en el partit jugat al camp del Castelldefels. El club egarenc va recórrer davant el Comitè aportant una prova videogràfica en què es demostrava que el central no havia comès cap agressió sobre cap jugador del Castelldefels. La confusió de dorsals va portar l'àrbitre a una errada que ara ha estat resolta. Per tant, Joel podrà ser alineat per Xevi Molist el diumenge vinent al camp de la Pobla de Mafumet, segon classificat amb tres punts de diferència sobre els egarencs.