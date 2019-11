BBVA i Hockey per Terrassa renoven el seu acord de col·laboració

Hockey

14.11.2019 | 04:00

BBVA i Hockey per Terrassa han signat la renovació del conveni de col·laboració entre les dues entitats. Hockey per Terrassa està formada pels quatre clubs terrassencs d'aquest esport: Atlètic Terrassa, Club Egara, Club Deportiu Terrassa i Línia 22. El compromís es concreta en un suport econòmic i institucional a les activitats lligades a la formació i al projecte de hockey per a discapacitats, materialitzat en la lliga BBVA Hockey Plus.El conveni ha estat signat per Carles Soteres, director ...