El Terrassa Les Saveurs s'imposa a Sabadell i es manté líder invicte

Futbol. 2ª. Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

Dos gols als quinze primers minuts van resultar balsàmics per al Terrassa Les Saveurs en la seva visita a Sabadell per enfrontar-se a un Gadex al que van acabar derrotant per 2 a 4. Les amfitriones es van apropar al tram final, però la solidesa en defensa de les egarenques fou clau.GADEX CLUB ESPORTIU, 2Casas, García, Mestre, Ruiz i Rodríguez, equip inicial, Santisteban, Sánchez, Cruz i Fernández.TERRASSA LES SAVEURS, 4Alonso, Galindo, Téllez, Vachor i González, equip inicial, Latorre, Parada, ...