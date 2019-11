El Terrassa guanya i deixa de ser el cuer

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

13.11.2019 | 04:00

Resultat curt per al Terrassa FC al Camp Olímpic davant d'un Pallejà que amb prou feines va xutar una vegada sobre la porteria defensada per Houda. Les noies que dirigeix Lluís Ros van dominar totalment el matx i van poder golejar el seu rival. Finalment, el 2 a 0 significa la segona victòria de la temporada per a un Terrassa FC que ha deixaat de ser cuer. Ocupa la penúltima posició amb sis punts, els mateixos que el Huesca, avant penúltim. ...