Sorpresa de l'Atlètic, que va vèncer al colíder

Hockey. Primera Divisió masculina. Grup 2

13.11.2019 | 04:00

Un Atlètic que havia perdut dos dels tres partits disputats, va golejar contra tot pronòstic el colíder, un Barça a qui es va imposar per un contundent marcador de 5 a 2. Els de Can Salas manaven ja per 3 a 0 en arribar al descans i van rematar la feina al final.ATLÈTIC, 5López, Amorós, Puig, Margarit, Alavedra, Castelló, Vizcaíno, Galí, Domènech, Pujal, Soriano, Solà, Segura, Puig, Librán i ...