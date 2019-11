Plàcida victòria per al Món Femení "B" al camp del cuer 

Futbol. Primera Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

No va tenir problemes de cap mena el Món Femení Terrassa "B" per imposar-se per 0 gols a 3 al municipal d'Aiguadolç al cuer del grup primer de la Primera Catalana femenina. Es tracta de la segona victòria de la temporada per a les terrassenques. Dos gols de Carmen Yera i Christina Picón a la primera part van deixar el primer temps completament sentenciat. El segon va tenir molt poca història. Quan faltaven només tres minuts per acabar, ...