El penúltim aconsegueix tombar el Terrassa FC

Futbol sala. Primera Catalana

13.11.2019 | 04:00

La primera derrota de l'exercici per al Terrassa FC va arribar a la pista del penúltim classificat, l'Unió Mollet. Els terrassencs no van fer un bon partit i es van veure en tot moment per darrere al marcador. Perdien per 3 a 1 a la segona part i ja no van ser capaços de remuntar.unió mollet, 4Salvador, Pérez, Ortega, Bonillo i Raiss, equip inicial, Nieto, Fernández, Martín, Pavón, Dairek i Sebastián.terrassa fc, 3Gómez, ...