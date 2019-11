La Mitja Marató de Terrassa torna el dia 26 de gener

Atletisme

Josep Cadalso

13.11.2019 | 14:20

El pròxim 26 de gener se celebrarà l'edició número 21 de la Mitja Marató de Terrassa i la quinzena Cursa Santi Centelles. La convocatòria esportiva ha estat presentada aquest dimecres, amb la presència de l'alcalde, Jordi Ballart, i el president de l'AE Mitja Marató, David Otero. Fins ara s'han registrat 1.800 inscripcions i els promotors de la prova pensen que és factible batre la xifra de participants de l'any anterior, de 3.500 corredors.

Aquesta edició tindrà una especial atenció a la cultura de Terrassa i per aquest motiu tant la presentació com la Fira del Corredor se celebraran al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. A més, grups de cultura popular actuaran al Parc dels Catalans el dia de la cursa i el 17 de gener tindrà lloc un concert del cantant Salva Racero al Teatre Principal. La Mitja Marató manté la seva vocació solidària i enguany, amb col·laboració amb Caixabank, es destinarà aquest ajut a la Fundació Busquets.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat en relació amb aquesta cita esportiva el seu potencial a l'hora de projectar el nom de la ciutat. "Estem parlant d'un gran esdeveniment esportiu, però que s'ha convertit en un gran referent al calendari d'activitats de Terrassa", ha assenyalat. David Otero, per la seva banda, ha destacat el creixement de la cursa i la seva implantació. Aixi mateix, ha garantit un bon cartell de participants. "L'any passat el nivell va ser molt bo i en aquesta oportunitat tornarem a estar a l'altura."

En l'acte s'ha presentat el cartell de la prova, obra del fotògraf terrassenc Jordi Canyameres, en el que es visualitza l'esperit de la Mitja en les seves tres potes d'actuació: esport, ciutat i solidaritat.