Un mal primer quart va condemnar el Can Salas

Hockey. Primera Divisió masculina. Grup 1

13.11.2019 | 04:00

El Can Salas s'ha vist relegat a la cinquena posició de la taula en perdre per la mínima (2-1) a Sant Cugat. Els terrassencs van sortir poc concentrats i van signar un mal primer quart. Van encaixar dos gols en aquest període i ja no van ser capaços d'aixecar el resultat. Pere Castelló va retallar distàncies abans del descans, però els locals van mantenir l'avantatge.hc sant cugat, 2Pujol, Luna, Sallés, Riera, Alonso, Serrahima, ...