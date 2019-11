L'Ullastrell no va tenir pietat del Cardona

Futbol sala. Tercera Catalana

13.11.2019 | 04:00

Un Cardona que segueix com a cuer no va ser rival per a l'Ullastrell, que es va imposar per 8 gols a 1 a la seva pista en un partit sense massa història. Eric Sanz va anotar tres dels vuit gols del conjunt ullastrellenc, que va disposar de múltiples ocasions i no va veure assetjada en cap moment la seva porteria.ULLASTRELL, 8Bueno, Plaza, Aguilera, Eric Sanz i López, equip inicial, Peña, Jurado, Escobar i Germán Sanz.CARDONA, 1Lasso, Robert Oriola, Morales, ...