L'Egara Futsal assalta la quarta posició en vèncer l'Escola Pia

Futbol sala. 2ª. Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

ESCOLA PIA SABADELL, 0

García, Sensarrich, Comas, Clarà i Bitrián, equip inicial, Aguaviva, Marinel·lo, Pujol, Cózar, Corbera i Benítez.

EGARA FUTSAL, 3

Expósito, Beddouch, Tascones, García i Lucía Montcusí, equip inicial, El Karia, Sara Moncusí, El Filali i Salvador.

Amonestacions. Targetes grogues a les jugadores locals Andrea Cózar i Laura Marinel·lo i a la visitant Sara Montcusí.

Gols. 0-1, minut 1, Sara Montcusí; 0-2, minut 40, Lucía Montcusí; 0-3, minut 46, Fátima El Karia.

L'Egara Futsal es va imposar per 0 gols a 3 a la pista de l'Escola Pia de Sabadell. Gràcies a aquesta victòria, la tercera en cinc jornades, les terrassenques han assaltat la quarta posició de la taula classificatòria. Sara Montcusí va aprofitar la primera oportunitat de gol que va tenir l'Egara Futsal en aquest derbi vallesà. No hi va haver excessives oportunitats de gol per part de cap dels dos conjunts i es va arribar al descans amb el 0 a 1 favorable a l'equip terrassenc. Els altres dos gols del partit no van arribar fins al segon període. Els van aconseguir Lucía Montcusí i Fátima El Karia. L'Egara és a tres punts de distància del líder, el Terrassa Les Saveurs.