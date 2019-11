L'Atlètic Sant Joan bat el cuer i es col·loca quart

Futbol sala. Primera Catalana

13.11.2019 | 04:00

En partit corresponent a la cinquena jornada, l'Atlètic Sant Joan es va imposar per la mínima (5-6) al cuer, l'Olímpic La Floresta "B", en un partit en què manava per 1 a 4 al descans. El parcial de 4 a 2 pels de Sant Cugat a la segona part va resultar insuficient per evitar el triomf dels terrassencs, que s'han situat a la quarta plaça de la taula.olímpic floresta "B", 5Merino, Crespo, Jover, Zorita i Juan, equip inicial, Amor, ...