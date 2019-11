Una gran segona part va permetre decidir al Terrassa FC

Futbol sala. 2ª Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

El Terrassa FC es va imposar per un marcador final de 4 gols a 2 després de jugar una gran segona part i es manté en una còmoda segona posició a la taula classificatòria, a un sol punt de distància del líder del grup, el Terrassa Les Saveurs. Jara Trallero va obrir el marcador per a les sabadellenques als deu minuts de joc, però cinc minuts després, Anabel Alcayde va empatar per a les terrassenques. Amb l'empat a u es va arribar al ...