Contundent victòria de l'Handbol Terrassa a Montcada i Reixac

Handbol. Segona Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

Per tercera jornada consecutiva, l'equip femení de l'Handbol Terrassa es manté com a líder, actualment empatat a dotze punts amb el Sant Esteve Palautordera. A Montcada i Reixac, les jugadores terrassenques van manar en tot moment i es van acabar imposant per onze gols de diferència (14-25).la salle montcada, 14Pérez, González (2), Laura Rubio (1), Zambrano (2), Barrera, Veas, Suñé (2), Andrés (4), Yaiza Rubio, Salat, Almato, ...