El Can Parellada derrota un rival directe i segueix a dalt

Futbol. Segona Catalana femenina

13.11.2019 | 04:00

òdena, 0

Buades, Cardós, Cacha, Pedro, Monraba, Moya, Morros, Toldrà, Tardà, Yubero i Núria, equip inicial, Gómez, García, Piqué i Morente.

Can parellada, 6

Baró, Campos, Oliver, Poveda, Fàbregues, Camacho, Sánchez, Vera, Rístol, Cortés i Asensio, equip inicial, Ramos, Aluja, Olivares i Kchich.

Àrbitre. Jesús Sayago Jiménez. Targeta groga al tècnic local José Antonio Gallardo i a la jugadora visitant Mar Campos.

Gols. 0-1, minut 8, Cristina Camacho; 0-2, minut 25, Queralt Fàbregues; 0-3, minut 39, Judith Olivares; 0-4, minut 49, Xènia Rístol; 0-5, minut 59, Carmen Ramos; 0-6, minut 89, Carmen Ramos.

L'equip femení del CD Can Parellada va convertir en un mer tràmit el complicat desplaçament de la cinquena jornada al camp de l'Òdena, un rival directe que tenia només tres punts per darrere. Camacho, Fàbregues i Olivares van encarrilar el partit al primer període i un gol de Rístol i dos de Ramos el van tancar definitivament a la segona part. El conjunt del barri de Can Parellada ha guanyat els cinc partits que ha jugat i segueix com a líder.