Un últim quart irregular passa factura al Natació

Bàsquet. Tercera Catalana

12.11.2019 | 04:00

No va poder fer el 2 de 2 el CN Terrassa "B". Després de la victòria contra el Can Parellada, el CN Terrassa tenia l'oportunitat de sumar el segon triomf de la temporada, a casa, i contra el Ripollet. I tot i signar un bon partit, el cansament i l'experiència rival van ser dos paranys massa complicats.Al final del tercer quart, 40 a 43, però en els últims deu minuts, els locals no van poder mantenir el ritme d'un Ripollet un pèl superior.CN Terrassa 'B', 51Cabrera (6), Segarra (10), Enric ...