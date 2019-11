El Juan XXIII no va poder amb el Can Rull RT a casa

Futbol. Tercera Catalana

12.11.2019 | 04:00

Després d'obtenir el seu primer triomf a la Lliga la passada jornada, el Juan XXIII va tornar a ensopegar, en aquesta ocasió al seu camp, per un clar 0 a 3, i enfront del Can Rull Rómulo Tronchoni de Sabadell. El conjunt local va encaixar un gol molt matiner que el va fer anar a remolc i, per acabar-ho d'espatllar, al minut 32 va arribar el 0 a 2 pels visitants. A la represa, tot i els intents dels locals, el partit va experimentar cap canvi i, a més, va arribar el ...