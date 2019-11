Un "hat-trick" de Laura Barrios deixa sense opcions l'Atlètic

Hockey. Divisió d'Honor femenina

12.11.2019 | 04:00

Un Club de Campo plagat d'internacionals no va donar cap opció a l'Atlètic Terrassa, que va caure per un claríssim resultat de 5 gols a 0 a Madrid. Les noies que entrena Jordi Flo van encaixar la seva segona derrota en dues jornades. Després de perdre a casa davant de l'RC Polo, diumenge passat tampoc van poder oferir resistència davant d'un Club de Campo que és el vigent campió de la Lliga i també un dels principals favorits per a tornar ...