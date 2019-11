Edu Guindo s'estrena amb la primera victòria

Bàsquet. Tercera Catalana

12.11.2019 | 04:00

Després de cinc derrotes de forma consecutiva, la direcció del CN Terrassa va prescindir dels serveis de Jesús Álvarez. Al seu lloc, una aposta jove i de la casa: Edu Guindo.I diu el refrany que 'entrenador nou, victòria segura'. I així va ser. Guindo es va estrenar a la banqueta amb victòria, la primera del CN Terrassa i en partit ajornat contra el Can Parellada. Els del Bon Aire, van dominar la segona meitat, i el Can Parellada, tot i fer un bon paper no va poder mantenir el ritme local.CN ...