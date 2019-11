Dur càstig per al Terrassa "B" a Rubí

Futbol. Quarta Catalana

12.11.2019 | 04:00

Dur correctiu el que va patir el Terrassa "B" en el seu desplaçament al camp del Juventud 25 Septiembre "B", un equip que no es trobava als primers llocs del grup. Els egarencs es van veure superats en una segona part per oblidar. Al descans es va arribar amb empat a zero que deixava el partit obert per als dos equips, però els locals van inaugurar el marcador al minut 49, mitjançant Pol Jiménez, i a partir d'aquí van ampliar les ...