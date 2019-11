El dimecres dia 20 reben l'OSC Budapest

12.11.2019 | 04:00

Dels quatre partits de la lligueta de la Champions League que ha disputat fins ara, el CN Terrassa n'ha guanyat només un, per 9 a 5 a casa davant del Dinamo Tbilisi georgià. Els altres tres han acabat amb derrota. Els de Dídac Cobacho van perdre per deu gols de diferència (15-5) a Bèrgam davant del Pro Recco italià i per sis (17-11) a la capital hongaresa enfront de l'FTC Telekom Budapest. Dissabte va caure de tres (11-14) a la piscina de l'Àrea Olímpica amb el Havk Mladost Zagreb. Abans d'acabar l'any, els terrassencs tancaran la primera volta jugant un partit a casa i dos a fora. El dimecres 20 de novembre rebran a dos quarts de nou del vespre l'OSC Budapest. Els dos darrers partits seran fora: el 4 de desembre a Marsella i el 9 a Hannover.