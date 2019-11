El Club Egara es deixa remuntar a San Sebastián de los Reyes

Hockey. Divisió d'Honor femenina

12.11.2019 | 04:00

Segona derrota consecutiva i per la mínima del Club Egara. Després de perdre el derbi davant del CD Terrassa per 1 a 2, les noies que prepara Albert Massaguer van veure en aquesta segona jornada com el San Pablo Valdeluz madrileny li arrabassava tres punts més. Les del Pla del Bon Aire ocupen la penúltima posició de la classificació amb els mateixos zero punts que té l'Atlètic, que és el cuer. Tot i la derrota, les coses van començar bé a San Sebastián de los Reyes per al Club Egara. Només ...