Canvi tàctic sense resultat

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

12.11.2019 | 04:00

El San Cristóbal arribava al camp de L'Hospitalet immers en una conjuntura delicada, després de perdre els tres últims partits, dos d'ells seguits al Municipal de Ca n'Anglada. Per intentar sorprendre al conjunt riberenc, líder de la classificació i un dels grans favorits per finalitzar la fase regular com a primer i disputar el "play off" pel títol, el tècnic dels parroquials, Oliver Ballabriga, va introduir unes variants al seu ...