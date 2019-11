El Can Trias va gratar un just empat en el seu desplaçament al camp del Torelló

Futbol. Segona Catalana

12.11.2019 | 04:00

CF Torelló, 0

Lagunas, Parés, Ibrahim, Francolí, Pajares (Sancho, minut 68), Roger Gómez (Farrés, minut 63), Omar, Nil Coll, Oppong (Famada, miunt 89), Hamza (Berrocal, minut 62) i Alberch.

UD Can Trias, 0

Nando, Òscar Boixader, Turri, Bilal, Gabi (Chupi, minut 68), Jordi Pérez, Álvaro Ávila, Eric Meschede (Alti, minut 75), Yago (Carlos Mullor, minut 68), Asa (Barakat, minut 75) i Juanito (Javier Pérez, minut 83).

Àrbitre. Efrem Méndez Peradalta. Tarjeta groga als locals Pajares, Alberich, Farrés i Francolí i als visitants Yago i Jordi Pérez. Tarjeta vermella al local Ibrahim (minut 89).

El Can Trias va encadenar la seva quarta jornada sense conèixer la victòria. Els de Sergio López, en aquesta ocasió, va empatar a zero al camp del Torelló, un resultat que es pot considerar just, en un partit on els dos equips no van saber trencar les defenses dels rivals.

El Torelló va sortir al camp a conservar i el Can Trias, tot i que volia la pilota, no acabava de funcionar en atac. A la part final, el matx es va animar i va haver alguna opció de marcar, però cap dels dos equips va encertar.