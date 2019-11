El Can Parellada no perdona a Vacarisses

Futbol. Quarta Catalana

12.11.2019 | 04:00

CE Vacarisses, 2

Lanzaque, Sierra, Soldado, Carrillo, Reyes, D. González, López (2), Hosta, Pujante, A. González, Sánchez, equip inicial, Hernández.

Can Parellada "B", 5

García, Gallardo, Rubio, Sánchez, Urbano, Hita, Parra (3), Chanque (1), Torras, Y. Puertos, S. Puertos (1), equip inicial, Rosales, Ibáñez, Hammada, Barbeta, Montes.

El Can Parellada "B" no va donar peu a la sorpresa i es va impossar per un clar 2-5 al camp del Vacarisses. El conjunt egarenc es va avançar al minut 4 amb un gol de Sergi Puertos, però el Vacarisses va empatar mitjançant Carlos López. El Can Parellada va tornar a tenir el marcador favorable amb els gols de Parra i Chanque. Però Carlos López va situar el 2 a 3 al descans. Al tram final del partit, dos gols de Jerian Parra van establir el definitiu 2 a 5.