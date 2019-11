Al Can Parellada se li escapa un triomf clau

Bàsquet. Tercera Catalana

12.11.2019 | 04:00

El Can Parellada ho va fer quasi tot bé per sumar un triomf vital, important i que hagués estat del tot clau. Contra un rival directe com el QBasket Sant Cugat, els egarencs van tenir opcions fins a l'últim sospir per guanyar, però la fortuna els hi va fer una mala passada.El cansament, les baixes i la pressió de guanyar van passar factura a un Can Parellada que tot i això podria haver sumat. Al final, derrota per la mínima en un partit marcat ...