El Can Boada li fa cinc gols a l'Ullastrell

Futbol. Quarta Catalana

12.11.2019 | 04:00

CF Ullastrell, 0

MLleixa, Mas, Cortés, López, Sergio, Acevedo, Llamba, Silla, Centella, Jiménez, Ramírez, equip inicial, Álvarez, José Luis, Galán, Alcalde i Rodó.

CF Can Boada, 5

Garrigós, El Harrak (1), El Ghzaoui, Moreira, Riascos (1), Sahrane (1), Castro, El Aichouni, Belhaj (2), Vargas, Garriós, equip inicial, Quintero.

El Can Boada va sumar la seva segona victòria de la temporada en imposar-se al camp de l'Ullastrell, cuer del campionat, per un marcador rotund de 0 a 5. Els egarencs van dominar el partit i al descans ja guanyaven per 0 a 4. El Harrak va inaugurar el marcador al minut 30 i un més tard Sahrane va ampliar les diferències. L'Ullastrell no va poder mantenir un resultat ajustat i en els darrers cinc minuts del primer temps va encaixar dos gols més, un de Belhaj i l'altre de Riascos. Amb el partit decidit en favor del Can Boada, la segona part va ser menys productiva en l'aspecte realitzador. Belhaj va fer el seu segon gol i el cinquè del seu equip en el minut 70, donant per tancat un partit de clara superioritat terrassenca. Amb aquest resultat, el Can Boada se situa en la dotzena posició de la taula classificatòria.