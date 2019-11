El San Cristóbal no troba solucions i cau a l'Hospitalet

Futbol. Tercera Divisió

10.11.2019 | 21:28

El San Cristóbal continua immers en una preocupant crisi de resultats i aquest diumenge ha sumat una nova derrota al camp del L'Hospitalet, on ha caigut per un resultat de 2 a 0. L'equip d'Oliver Ballabriga no troba solucions, encara que es manté fora de les places de descens a Primera Catalana.

Els parroquials han tingut poques opcions davant un rival que ha dominat l'encontre en tot moment i que amb aquest marcador passa a ser el nou líder de la categoria. Ballabriga ha fet canvis a l'equip titular, apostant per una defensa de tres centrals i dos carrilers. Malgrat que d'inici ha protagonitzat alguna arribada interessant, els locals han anat imposant el seu joc d'atac i han anat trobant solucions ofensives. Al minut 25 ha arribat el primer gol del partit, a càrrec de Cristian Gómez en un xut que ha sorprès Adri. Set minuts més tard, el golejador Salinas ha fet el 2 a 0.

Aquest resultat ha deixat molt tocat un San Cristóbal que no ha tingut capacitat de reacció. L'Hospitalet ha estat a prop del 3 a 0 a l'inici de la segona part, en una jugada de Salinas, i Ramon Suárez ha obligat Aliaga a una bona intervenció posterior. El partit ha decaigut i el San Cristóbal ha sumat la sisena derrota en set partits que el situen avant penúltim, abans de rebre diumenge vinent al Sant Andreu a Ca n'Anglada.