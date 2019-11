Terrassa organitzarà el Mundial femení 

Josep Cadalso / Jordi Guillem

09.11.2019 | 04:00

Terrassa serà la seu del Campionat del Món de hockey femení de 2022, conjuntament amb la ciutat holandesa d'Amstelveen, després que la Federació Internacional es decidís per la candidatura presentada per les federacions espanyola i holandesa. El torneig se celebrarà de l'1 al 17 de juliol i la ciutat egarenca serà el punt neuràlgic, ja que acollirà dos grups de la fase prèvia de la competició, dos dels quatre partits de quarts de final, les dues semifinals, el partit per a la medalla de bronze ...