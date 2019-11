La Cursa Solidària per a la Infància, el dia 24

09.11.2019 | 04:00

D'aquí a dues setmanes, el Centre d'Esplai Guadalhorce acollirà la sisena edició de la Cursa Solidària per a la Infància, que tindrà lloc a l'habitual circuit urbà pels voltants de Parc Vallès i Can Jofresa. Aquest esdeveniment de caràcter solidari s'ha presentat aquesta setmana en un acte conduït per Paco Utrera, president de l'INSOC Centre d'Esplai Guadalhorce. Hi van prendre part el regidor de Serveis Socials i Ocupació, Noel Duque; la gerent de Parc Vallès Núria Gandara i els waterpolistes ...