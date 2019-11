Terrassa i Amstelveen organitzaran el Mundial femení

Hockey

Josep Cadalso

08.11.2019 | 16:55

Terrassa acollirà el Mundial femení de hockey de 2022. Així ho ha decidit la Federació Internacional de Hockey en la reunió del seu comitè executiu celebrat a Lausana (Suïssa). La decisió, avançada aquest matí per Diari de Terrassa, ha estat ja oficialitzada per a la Federació Internacional. La Federació Internacional de Hockey ha optat per la candidatura conjunta que han presentat les federacions espanyola i holandesa, per fer el torneig a les ciutats de Terrassa i Amstelveen. La proposta espanyola presentava dues opcions: fer la totalitat del torneig a Terrassa o compartir la celebració amb Holanda. Finalment ha estat aquesta segona opció la que s'ha imposat per davant de la resta de candidatures presentades. El campionat, per tant, tindrà com a seus el Camp Olímpic de Terrassa i el Wagener Stadium d'Amstelveen.

El Wagener Stadium acolliria dos dels quatre grups durant la primera fase, així com dos dels quatre encreuaments de quarts de final que es derivessin d'aquests dos grups. Terrassa acollirà els altres dos grups, dos partits de quarts de final, les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la final. El campionat es jugarà entre l'1 i el 17 de juliol.

