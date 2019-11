Dani Olmo, convocat a la selecció absoluta

Futbol

08.11.2019 | 12:09

El futbolista terrassenc Dani Olmo, ha estat convocat per primera vegada per a la selecció espanyola absoluta de futbol de cara als dos darrers partits de la fase de classificació per a l'Eurocopa, que es jugaran el proper divendres contra Mañta a Cádiz i el dilluns 18 amb Romania al Wanda Metropolitano de Madrid. La selecció ja està classificada per a l'Eurocopa del 2020, però ara busca acabar primera i sumar el major número de punts posibles per ser una de les sis caps de sèrie del torneig. España es concentrarà dilluns a Las Rozas i dijous viatjarà a Cádiz.

Dani Olmo ha estat una peça indispensable a la selecció sub-21 campiona d'Europa, de la qual era capità en aquests moments.